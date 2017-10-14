Турция стягивает в Идлиб военную технику

2017-10-14 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Турция перебрасывает военную технику и персонал в сирийскую провинцию Идлиб, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме

Отмечается, что в Идлибе продолжается процесс создания наблюдательных постов ВС Турции. В целом планируется создать блок-посты более, чем в 10 районах города. Турецкие военные создадут блок-посты внутри Идлиба, а российские силы - за его пределами.

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов. В рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с 21 июня. Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Напомним, что армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Текст: Талех Агавердиев)