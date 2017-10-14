Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса

2017-10-14 11:48 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп своим решением по ядерной сделке с Ираном создает международный кризис и ставит под удар национальные интересы в сфере безопасности и интересы американских союзников, считает экс-госсекретарь США Джон Керри, передает в субботу РИА Новости.

"Решение президента Трампа опасно, он создает международный кризис. Оно (решение – ред.) подвергает опасности интересы США в сфере национальной безопасности и интересы ближайших союзников", - написал Керри в заявлении, опубликованном в Twitter.

Он также назвал решение "опрометчивым отказом от фактов со стороны президента в пользу собственного эго и идеологии".

При этом бывший госсекретарь США, участвовавший в работе над международной сделкой по иранскому атому, заявил, что не понимает, почему Трамп не может признать соблюдение Тегераном ядерного соглашения, в то время как МАГАТЭ, союзники США и члены администрации Трампа считают это правдой.

"Однако какими бы причины ни были, реальность заключается в том, что нарушая устойчивость соглашения, президент ослабляет нашу позицию, отдаляет нас от союзников, укрепляет положение иранских консерваторов, осложняет решение кризиса КНДР и рискует приблизить нас к военному конфликту", - отметил Керри.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.