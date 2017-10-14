Александр Лукашенко: «Беларусь выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана»

2017-10-14 12:21 | www.apa.az | 5

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Огтаем Асадовым, находящаяся в Беларуси с официальным визитом, встретилась с президентом этой страны Александром Лукашенко.

Как сообщили АПА в пресс-службе ММ, А.Лукашенко отметил, что парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести существенный вклад в развитие двусторонних отношений.

Президент Беларуси заявил, что обе страны придерживаются собственной выработанной политической линии: «Между нашими странами очень хорошие искренние отношения. Безусловно, мы как друзья доверяем друг другу. Беларусь и Азербайджан тесно сотрудничают во многих областях. Продукция совместных предприятий продается на рынках других стран. Мы вместе должны продвигаться на Юг и Восток. Эта политика будет поддерживаться в экономической области. Военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном ширится, мы этого ни от кого не скрываем. Мы намерены и впредь поддерживать Азербайджан в этой сфере. Беларусь выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, и она продолжит занимать в этом вопросе решительную позицию».

Президент Беларуси высказал мнение о важности еще большего усиления сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи СНГ. Напомнив о встрече глав-государств СНГ в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, А.Лукашенко сказал, что в ее ходе были проведены широкие обсуждения в связи с двусторонними отношениями. Президент Беларуси выразил благодарность главе азербайджанского государства за особое внимание, которое он уделяет развитию многовекторных связей с его страной.

О.Асадов отметил, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью продолжается по всем направлениям. Выразив благодарность за позицию, которую занимает Беларусь по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, О.Асадов напомнил, что после апрельских событий 2016 года президент Беларуси в сделанном им заявлении выразил поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Визит парламентской делегации в Беларусь завершится 13 октября.