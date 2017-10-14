Учёные исследовали дыхание китов при помощи мини-дронов

2017-10-14 11:20 | www.oxu.az | 6
Учёные-кетологи, занимающиеся исследованием китообразных, прибегли к помощи мини-дронов для сбора образцов микрофлоры, которую выдыхают морские млекопитающие.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале mSystems.
Летательный аппарат, управляемый исследователями, зависал прямо над дыхательным отверстием китов. При выдохе кит выпускает фонтан, содержащий в том числе и множественные микроорганизмы, живущие внутри млекопитающего.
Именно собранные таким способом образцы и помогли учёным обнаружить 25 видов бактерий. О наличии пяти из них в организме китов ранее известно не было.
Учёные предполагают, что дальнейшее изучение микроорганизмов, обитающих в дыхательной системе млекопитающих, позволит продвинуться в понимании, насколько здоров тот или иной представитель китовых. Кроме того, в будущем результаты исследования могут ответить на вопрос, насколько сильно влияет на морских животных загрязнение воды.
Н.О.