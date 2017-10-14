В Баку стартовало открытое первенство и кубок СК START по художественной гимнастике "Осенние звезды" (ФОТО)

2017-10-14 12:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В субботу в Бакинском олимпийском комплексе стартовали соревнования открытого первенства и кубка спортивного клуба START по художественной гимнастике "Осенние звезды".

В соревновании принимают участие гимнастки в различных возрастных категориях (от 2003 до 2012 годов рождения), представляющие, как Баку, так и регионы Азербайджана.

Победители будут награждены призами, причем гимнастки из Баку и регионов будут награждаться по отдельности. Группы, занявшие первое место в командном зачете, будут также награждены кубками.

Всего в соревнованиях примут участие 130 гимнасток и 17 групп.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)