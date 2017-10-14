Россия предложила МВФ решение для помощи развивающимся странам

2017-10-14 12:28 | www.trend.az | 6

Россия предложила странам-членам МВФ "командирским решением" перераспределить часть квот фонда в пользу стран с развивающимися экономиками, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания совета управляющих МВФ в Вашингтоне, передает в субботу РИА Новости.

"Мы предложили, как это было и в 2012 году в Сеуле, сделать разовое смещение долей участия в капитале фонда в пользу развивающихся стран на некую величину, которую надо будет обговорить, и можно будет принять командирское решение", - сказал он.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.

Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14 пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100 процентов, а в пользу развивающихся стран были переданы шесть процентов квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5 процента, остальные 57,5 процента принадлежат развитым странам.

Силуанов отметил, что это не соответствует реальному раскладу сил в мировой экономике. "Сегодня соотношение развивающихся и развитых стран по факту примерно поровну - 50 на 50, а по формуле у нас разница между развитыми и развивающимися странами 7,5 процента", - сказал он.

"Существуют два способа - это командирское решение, которое мы предложили. Либо долгий, может быть длящийся годами процесс", - заявил Силуанов.

Ранее члены МВФ договорились, что новый пересмотр квот должен быть только после того, как страны согласуют новую формулу их расчета. Однако переговоры по формуле уже несколько лет находятся в тупике, прежде всего, из-за противодействия Европы и США.

"В первую очередь, в действующей формуле заинтересованы малые европейские государства", - пояснил Силуанов, отметив, что они в рамках существующего порядка получают больше преимуществ и преференций.

При этом пока нет решения по формуле, многие страны отказываются говорить о пополнении капитала МВФ. Пока проблема нехватки капитала не стоит ребром - фонду удается ее решать, привлекая займы у своих акционеров и продлевая одобренные ранее кредитные линии. Однако в случае кризисных явлений, когда странам потребуется серьезная поддержка МВФ, она может выйти на первый план.

"Все прекрасно понимают, что добиться окончательного решения по 15-ому пересмотру квот — это неблизкая перспектива", - сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, необходимо принять разовое решение, а затем "под это дело уже рассчитывать и формулу".

"В действующей формуле очень много показателей, которые были сделаны абсолютно таким же образом — под конкретное командирское решение, которое было принято рядом наиболее крупных акционеров фонда. То же самое предлагается сделать и сейчас, это было бы, наверное, наиболее правильное решение. Я думаю, что коллеги нас услышали", - сказал Силуанов.