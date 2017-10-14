Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

2017-10-14 11:38 | www.oxu.az | 6

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал П.Порошенко во время провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в субботу в Киеве.

"Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры ... Возможно, будущий президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса".

Н.О.