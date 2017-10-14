На саммите ЕС не будет принято решение о прекращении переговоров с Турцией - Меркель

2017-10-14 12:30 | www.trend.az | 5

Решение о прекращении переговоров с Турцией о ее вступлении в Евросоюз не будет принято на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель в еженедельном видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства, передает ТАСС.

"Я говорила, что мы хотим обсудить ситуацию с Турцией, поэтому попросили Еврокомиссию подготовить доклад, конечно, мы не будем сейчас принимать какие-либо решения. Но я хотела бы послушать мнение своих коллег о том, какие выводы из этого мы можем сделать", - сказала она.