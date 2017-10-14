МЭПР предупредило о резкой смене погоды

2017-10-14 12:42 | www.apa.az | 5

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15°, днем 18-21°, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер. В некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 19-24°, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.

Гидрометеорологи предупредили насчет изменения погоды. Было отмечено, что с полудня 16 и до вечера 17 октября в некоторых районах будут грозы, дожди, град в горных территориях снег и мокрый снег. Подует западный ветер. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов.