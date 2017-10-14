Юнкер: Не хочу, чтобы ЕС состоял из 90 стран

2017-10-14 11:55 | www.oxu.az | 5

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах до попыток отделиться, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Если мы позволим – хотя это не наше дело – Каталонии быть независимой, другие последуют этому примеру, мне бы этого не хотелось. Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из около 90 государств", - заявил Юнкер во время выступления в университете Люксембурга.

По его словам, управлять ЕС в таком виде будет гораздо сложнее.

Также Юнкер заявил, что обеспокоен ситуацией в Каталонии, но добавил, что "никто ни в кого не стреляет… по крайней мере, пока".

Напомним, что 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.

Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой дал властям Каталонии пять дней на то, чтобы они определились, "была ли объявлена независимость".

Н.О.