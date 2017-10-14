В Грузии появился первый на Южном Кавказе вертолетный авиасимулятор

2017-10-14 12:39 | www.trend.az | 5

В Авиационном университете Грузии появился первый на Южном Кавказе вертолетный авиасимулятор для обучения будущих пилотов, передает в субботу Грузия-Online со ссылкой на газету "Сакартвелос республика"

Вертолетный симулятор создали в рамках конкурсного гранта "Профессиональное образование для развития экономики" при поддержке фонда "Вызовы тысячелетия - Грузия". Благодаря новому устройству студенты смогут пройти практику и научиться управлению вертолетом.

"На Южном Кавказе не существует аналогов этого симулятора. До этого момента в Грузии мы не могли подготавливать пилотов вертолетов, в большинстве случаев желающие проходили профессиональные курсы в Украине. Сейчас мы создали программу профессиональной подготовки пилотов, в рамках которой после двухгодового обучения у нас в Грузии будут подготовленные профессионалы", - заявил заместитель ректора Авиационного университет Георгий Инасаридзе.

В настоящее время авиасимулятор тестирует литовский эксперт Андрей Сидоренскис.

Выпускники программы профессиональной подготовки пилотов смогут работать как в местных, так и зарубежных авиакомпаниях.

Набор студентов на профессиональную обучающую программу продлится до 15 октября.

На реализацию проекта "Профессиональное образование для развития экономики" выделили 16 из 140 миллионов долларов, которые были предоставлены фондом "Вызовы тысячелетия" в рамках второго компакта, оформленного между Грузией и США.

Второй компакт на 140 миллионов долларов предусматривает осуществление до 2019 года проектов с целью развития качества образования в сфере инженерии, технологий и естествознания, а также человеческого капитала. Компакт правительства Грузии и США подписали в 2013 году.