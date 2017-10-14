СМИ: Постпред США при ООН сорвала сделку с Ираном

2017-10-14 12:12 | www.oxu.az | 5

Издание Politico получило информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп решил разорвать соглашение с Ираном под влиянием постпреда США при ООН Никки Хейли, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

Отмечается, что главы Госдепа и Пентагона Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис убеждали Трампа признать, что Иран соблюдает соглашение, так как отсутствуют веские доводы, говорящие об обратном.

В свою очередь Хейли заверила президента США, что подготовит «основание» для непризнания Трампом соблюдения Ираном ядерной сделки.

По данным газеты, Трамп не только прислушался к Хейли, но и вновь задумался о том, чтобы сделать ее госсекретарем вместо Тиллерсона.