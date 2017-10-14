Хит украинской рок-группы "Океан Эльзы" представлен на азербайджанском языке (АУДИО)

2017-10-14 12:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель и продюсер группы "Кристалл" Медина Мелик представила на радиоволнах и социальных сетях хит "Rendez-Vous" украинской рок-группы "Окена Эльзы" на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

"Светская львица" нашей эстрады в последнее время старается делать сольную карьеру.

"В жизни каждого человека нужны перемены. Иначе течение жизни рано или поздно остановится, и она начнёт напоминать болото с застоявшейся водой. А такая вода, сами знаете, во что превращается. Тогда даже самый успешный предприниматель становится мизантропом, в одночасье возненавидевшим весь свет. А учёный застопорится в своих научных изысканиях, не продвигаясь ни на йоту вперёд. У меня перемены связаны с музыкой, вернее, желанием начать сольную карьеру. Я много работаю над собою, выкладывала множество видеороликов, получила неплохие отклики друзей и пользователей социальных сетей. Надеюсь, мое исполнение понравится любителям музыки", - сказала Trend Life Медина Мелик.

Слова на музыку Стаса Видяева написаны Русланом Карсли.

(Автор: Вугар Иманов)