Завтра в Баку ветрено, осадков не ожидается

2017-10-14 12:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Со второй половины понедельника до вечера 17 октября в некоторых районах Азербайджана установится нестабильная погода, ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град, в горной местности - снег, сообщили в субботу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха снизится на 4-6 градуса, в реках может подняться уровень воды.

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 12-15, днем 18-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, Утром в отдельных местах туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 8-13, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)