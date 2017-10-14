Кинокомпания Вайнштейна оказалась под угрозой закрытия

2017-10-14 12:42 | www.oxu.az | 5

После обвинений в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, его продюсерская кинокомпания Weinstein Company может быть продана или закрыта.

Как передает Oxu.Az, по данным газеты The Wall Street Journal, сейчас совет директоров компании проводит переговоры с потенциальными покупателями.

Также отмечается, что работа Weinstein Company под другим именем не рассматривается. В случае закрытия права на фильмы и сериалы будут распроданы по частям.

Напомним, ранее актриса Эшли Джадд дала интервью газете The New-York Times, в котором обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Позднее об аналогичных случаях заявили еще девять женщин. Сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».