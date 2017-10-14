Завершился официальный визит президента Болгарии в Азербайджан

2017-10-14 12:46 | www.oxu.az | 3

В субботу, 14 октября, завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух государств, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву провожали вице-премьер Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Н.О.