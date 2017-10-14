Делегация Азербайджана отправилась на Всемирный фестиваль в Сочи (ФОТО)

2017-10-14 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня утром делегация участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Азербайджана отправилась в Сочи, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется международным парадом-карнавалом и праздничным концертом в Москве, а основные его мероприятия в течение недели пройдут в Сочи. Церемония открытия в Сочи состоится 15 октября, в ледовом дворце «Большой».

Основные цели фестиваля - консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идей мира, солидарности и социальной справедливости, укрепление международных молодежных связей, а также развитие межнационального и межкультурного молодежного взаимодействия.

Участниками фестиваля станут более 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 150 стран мира, среди которых лидеры молодежных НКО и политических партий, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые преподаватели вузов, молодые ученые, лидеры студенческого самоуправления, а также молодые соотечественники за рубежом и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Программа фестиваля предполагает разнообразные площадки, в том числе панельные дискуссии и открытые лектории на актуальные темы молодежной политики и международных отношений, спортивные состязания, а также целый ряд культурных и творческих мероприятий. Предварительно, ключевыми темами мероприятия станут: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность», «Современный кинематограф» и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)