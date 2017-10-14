Azercell провела встречу со студентами в рамках Стипендиальной Программы 2017

2017-10-14 13:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom провела встречу со студентами, обучающимися в высших учебных заведениях Баку и регионов.

Сотрудники Отдела человеческих ресурсов компании проинформировали студентов о стипендиальной программе и ответили на их вопросы. Наряду со студентами из учебных заведений Баку, встреча с около 1000 студентами из Нахчыванского Государственного Университета, Лянкяранского Государственного Университета, Азербайджанского Аграрного Университета, Гянджинского Государственного Университета, Азербайджанского Технологического Университета и Мингячевирского Государственного Университета стала весьма плодотворной для студентов.

Для информации отметим, что с 15 сентября компания Azercell Telecom запустила очередную стипендиальную программу для всех студентов. Молодежь, желающая стать профессионалом в своей области и создать основу для дальнейшей карьеры, может подать заявку на стипендиальную программу. Цель программы заключается в проявлении особой заботы в отношении талантливых студентов, добивающихся успехов в учебе, оказании поддержки молодежи с высоким потенциалом в дальнейшем формировании их профессиональных компетенций.

Способные студенты, принятые в программу, будут получать стипендию, установленную компанией, до конца текущего учебного периода. Помимо этого, данным студентам будут созданы все условия для развития их карьеры. Так, они получат возможность расширить свои знания в области телекоммуникаций, принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, а также в разных тренингах и пройти стажировку в компании. Для подачи заявки студенты должны пройти регистрацию на официальной веб-странице компании (www.azercell.jobs). Заявки принимаются только онлайн.

Последняя дата приема заявок - 15 октября 2017 года.

Компания Azercell представляет Студенческую Стипендиальную Программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 130 студентов, обучающихся в разных университетах Азербайджана, были удостоены звания почетного стипендиата компании.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ОООAzercellTelecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании GlobalWirelessSolutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.