В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

2017-10-14 12:53 | www.oxu.az | 4

В воскресенье, 15 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, подует юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 18-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами туман. Ветер западный, порывистый. В некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.

Синоптики также предупредили об изменении погоды. Было отмечено, что с полудня 16 и до вечера 17 октября в некоторых районах ожидаются грозы, дожди, град, в горных территориях снег и мокрый снег. Подует западный ветер. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

Н.О.