Президент Узбекистана посетил реконструированный аэропорт "Ургенч"

2017-10-14 13:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетил аэропорт "Ургенч", с целью ознакомления с проводимыми там работами по реконструкции.

Как передает пресс-служба президента Узбекистана, реконструкция аэропорта велась в рамках созидательных работ в Хорезмской области Узбекистана.

В аэропорту действуют терминалы, рассчитанные на прием и отправку 300 пассажиров в час, комнаты обслуживания, а также торговые точки.

В соответствии с поручением президента Узбекистана в аэропорту создаются необходимые условия для встречи официальных делегаций и зарубежных гостей.

Были также даны соответствующие поручения по совершенствованию деятельности аэропорта, дальнейшему улучшению условий для пассажиров.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)