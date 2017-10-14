В Кыргызстане перед выборами президента объявлен "день тишины"

2017-10-14 13:17 | www.trend.az | 4

В Кыргызстане настал "день тишины", предвыборная агитация кандидатов завершилась 13 октября в полночь, передает в субботу КНИА «Кабар».

В день тишины избиратели могут еще раз проанализировать программу кандидата и определиться с выбором.

Как сообщает ЦИК, в этот день кандидаты на должность Президента Кыргызстана не имеют права проводить агитационную кампанию.

Также средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК для участия в агитации, не имеют права на ее проведение.

В случае нарушения «дня тишины» со стороны участников избирательного процесса, ЦИК вправе применить меры по отношению к нарушителю.

15 октября, в стране состоятся выборы президента.

Всего по данным Государственной регистрационной службы общее количество избирателей составило 3 025 768 граждан. Из них 2 908 453 проголосуют по всей территории Кыргызстана. За рубежом 18 580 избирателей. Еще 98 735 человек будут голосовать на дополнительных участках в Бишкеке.

Всего на выборах участвуют 11 кандидатов.