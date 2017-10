Tesla уволила несколько сотен сотрудников

Корпорация Tesla неожиданно уволила на этой неделе несколько сотен работников различных подразделений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила калифорнийская газета The Mercury News.

По сведениям ее источников из числа бывших и действующих сотрудников, о данных увольнениях по большей части не было сделано заблаговременных предупреждений. В общей сложности, по разным оценкам, лишились работы от 400 до 700 человек, в их числе менеджеры, технические специалисты и работники заводов. В частности, речь идет о персонале, задействованном в производстве автомобилей Model X и Model S, а также о сотрудниках, работавших над проектами энергетической компании SolarCity. Сделку по ее приобретению Tesla закрыла в ноябре 2016 года.

The Mercury News отмечает, что данные увольнения произошли как раз в то время, когда Tesla сталкивается с трудностями в том, что касается увеличения объемов производства нового седана Model X. По оценкам газеты The New York Times, компания выпустила лишь около 260 автомобилей этой марки в течение трех месяцев, которые завершились 30 сентября. При этом ранее планировалось, что таких машин будет произведено за данный период около 1,5 тыс.

Официальный представитель Tesla подтвердил The Mercury News, что увольнения имели место, однако не уточнил, сколько именно сотрудников лишились должностей. Он заверил, что сокращения не нанесли ущерба производственным мощностям компании. Кроме того, в Tesla подчеркнули, что на смену уволенным сотрудникам вскоре будут приняты новые. Общая численность персонала Tesla составляет около 33 тыс. человек.

В четверг Tesla сообщила об отзыве 11 тыс. кроссоверов Model X из-за возможных проблем со складывающимися задними сиденьями, выявленных во время проверок надежности автомобиля. Отзыву подлежат машины, выпущенные в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года.

Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн. В 2015 году Tesla потеряла в общей сложности $888,6 млн.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.