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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-14 13:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно, средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70026 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

2 октября

1,7002

9 октября

1,7002

3 октября

1,7002

10 октября

1,7002

4 октября

1,7002

11 октября

1,7003

5 октября

1,7002

12 октября

1,7003

6 октября

1,7002

13 октября

1,7003

Средний курс за неделю

1,7002

Средний курс за неделю

1,70026

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0188 маната (0,9422 процента). Средневзвешенный курс составил 2,00772 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

2 октября

2,0023

9 октября

1,9953

3 октября

1,9904

10 октября

2,0011

4 октября

2,0005

11 октября

2,0087

5 октября

1,9994

12 октября

2,0194

6 октября

1,9891

13 октября

2,0141

Средний курс за неделю

1,99634

Средний курс за неделю

2,00772

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0003 маната (1,0274 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02932 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

2 октября

0,0295

9 октября

0,0292

3 октября

0,0293

10 октября

0,0292

4 октября

0,0294

11 октября

0,0293

5 октября

0,0295

12 октября

0,0294

6 октября

0,0294

13 октября

0,0295

Средний курс за неделю

0,02942

Средний курс за неделю

0,02932

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0076 маната (1,659 процента). Соответственно, средневзвешенный курс составил 0,46212 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

2 октября

0,4762

9 октября

0,4581

3 октября

0,4751

10 октября

0,4608

4 октября

0,4768

11 октября

0,4588

5 октября

0,4758

12 октября

0,4672

6 октября

0,4736

13 октября

0,4657

Средний курс за неделю

0,475975

Средний курс за неделю

0,46212

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 12,8295 маната (на 0,5882 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2187,36094 маната.

Изменение стоимости унции золота

2 октября

2181,5266

9 октября

2180,9826

3 октября

2165,5447

10 октября

2174,1308

4 октября

2161,3793

11 октября

2195,7674

5 октября

2166,4799

12 октября

2192,1118

6 октября

2166,9049

13 октября

2193,8121

Средняя стоимость за неделю

2168,36708

Средняя стоимость за неделю

2187,36094

(Автор: Анвар Мамедов)

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