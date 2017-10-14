Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-14 13:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно, средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70026 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 октября 1,7002 9 октября 1,7002 3 октября 1,7002 10 октября 1,7002 4 октября 1,7002 11 октября 1,7003 5 октября 1,7002 12 октября 1,7003 6 октября 1,7002 13 октября 1,7003 Средний курс за неделю 1,7002 Средний курс за неделю 1,70026

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0188 маната (0,9422 процента). Средневзвешенный курс составил 2,00772 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 2 октября 2,0023 9 октября 1,9953 3 октября 1,9904 10 октября 2,0011 4 октября 2,0005 11 октября 2,0087 5 октября 1,9994 12 октября 2,0194 6 октября 1,9891 13 октября 2,0141 Средний курс за неделю 1,99634 Средний курс за неделю 2,00772

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0003 маната (1,0274 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02932 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 2 октября 0,0295 9 октября 0,0292 3 октября 0,0293 10 октября 0,0292 4 октября 0,0294 11 октября 0,0293 5 октября 0,0295 12 октября 0,0294 6 октября 0,0294 13 октября 0,0295 Средний курс за неделю 0,02942 Средний курс за неделю 0,02932

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0076 маната (1,659 процента). Соответственно, средневзвешенный курс составил 0,46212 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 2 октября 0,4762 9 октября 0,4581 3 октября 0,4751 10 октября 0,4608 4 октября 0,4768 11 октября 0,4588 5 октября 0,4758 12 октября 0,4672 6 октября 0,4736 13 октября 0,4657 Средний курс за неделю 0,475975 Средний курс за неделю 0,46212

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 12,8295 маната (на 0,5882 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2187,36094 маната.

Изменение стоимости унции золота 2 октября 2181,5266 9 октября 2180,9826 3 октября 2165,5447 10 октября 2174,1308 4 октября 2161,3793 11 октября 2195,7674 5 октября 2166,4799 12 октября 2192,1118 6 октября 2166,9049 13 октября 2193,8121 Средняя стоимость за неделю 2168,36708 Средняя стоимость за неделю 2187,36094

(Автор: Анвар Мамедов)