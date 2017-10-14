Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-14 13:35 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно, средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70026 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
2 октября
|
1,7002
|
9 октября
|
1,7002
|
3 октября
|
1,7002
|
10 октября
|
1,7002
|
4 октября
|
1,7002
|
11 октября
|
1,7003
|
5 октября
|
1,7002
|
12 октября
|
1,7003
|
6 октября
|
1,7002
|
13 октября
|
1,7003
|
Средний курс за неделю
|
1,7002
|
Средний курс за неделю
|
1,70026
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0188 маната (0,9422 процента). Средневзвешенный курс составил 2,00772 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
2 октября
|
2,0023
|
9 октября
|
1,9953
|
3 октября
|
1,9904
|
10 октября
|
2,0011
|
4 октября
|
2,0005
|
11 октября
|
2,0087
|
5 октября
|
1,9994
|
12 октября
|
2,0194
|
6 октября
|
1,9891
|
13 октября
|
2,0141
|
Средний курс за неделю
|
1,99634
|
Средний курс за неделю
|
2,00772
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0003 маната (1,0274 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02932 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
2 октября
|
0,0295
|
9 октября
|
0,0292
|
3 октября
|
0,0293
|
10 октября
|
0,0292
|
4 октября
|
0,0294
|
11 октября
|
0,0293
|
5 октября
|
0,0295
|
12 октября
|
0,0294
|
6 октября
|
0,0294
|
13 октября
|
0,0295
|
Средний курс за неделю
|
0,02942
|
Средний курс за неделю
|
0,02932
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0076 маната (1,659 процента). Соответственно, средневзвешенный курс составил 0,46212 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
2 октября
|
0,4762
|
9 октября
|
0,4581
|
3 октября
|
0,4751
|
10 октября
|
0,4608
|
4 октября
|
0,4768
|
11 октября
|
0,4588
|
5 октября
|
0,4758
|
12 октября
|
0,4672
|
6 октября
|
0,4736
|
13 октября
|
0,4657
|
Средний курс за неделю
|
0,475975
|
Средний курс за неделю
|
0,46212
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 12,8295 маната (на 0,5882 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2187,36094 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
2 октября
|
2181,5266
|
9 октября
|
2180,9826
|
3 октября
|
2165,5447
|
10 октября
|
2174,1308
|
4 октября
|
2161,3793
|
11 октября
|
2195,7674
|
5 октября
|
2166,4799
|
12 октября
|
2192,1118
|
6 октября
|
2166,9049
|
13 октября
|
2193,8121
|
Средняя стоимость за неделю
|
2168,36708
|
Средняя стоимость за неделю
|
2187,36094
(Автор: Анвар Мамедов)