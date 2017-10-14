Задержаны ограбившие иностранца преступники

2017-10-14 13:51 | www.apa.az | 5

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками органов МВД, были задержаны лица, которые несколько дней назад ограбили иностранца в Сабунчинском районе.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, сотрудники 13 отделения полиции Сабунчинского РУП были задержаны ране судимые житель Физулинского района Джавад Насиров и житель Исмаиллинского района Сулейман Сафаров. Они украли у гражданина Пакистана Гулама Муртузы мобильный телефон и кошелек, в котором были 150 манатов, 100 долларов.

В ходе расследовании было установлено, что эти лица в тот же день вместе с жителем Масаллы Угуром Абышовым в поселке Бакиханов угнали ВАЗ 2106, принадлежащий Гасану Садыгзаде.

В результате принятых сотрудниками полиции оперативных мер был также задержан У.Абышов. Задержанные продали автомобиль в Исмаиллинском районе за 450 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.