В результате столкновения в Баку двух автобусов 3 человека получили травмы

2017-10-14 14:27 | www.apa.az | 5

В Баку столкнулись два автобуса.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, происшествие было зарегистрировано в поселке Бакиханов. Эльнур Иманов – водитель следовавшего по маршрутной линии 57 автобуса, чтобы не сбить вышедшего на проезжую часть пешехода резко нажал на тормоза. В результате следовавший позади него автобус маршрутной линии 49, за рулем которого находился Хафиз Мамедов, врезался в автобус №57.

Было установлено, что во время аварии легкие травмы получили 3 пассажира.

Как сообщил АПА главврач Бакинской станции скорой и неотложной помощи Рауф Нагиев, всем им была оказана помощь, после чего пострадавшие были выписаны.