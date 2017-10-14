Минобразования обвиняет Институт истории

2017-10-14 14:23 | www.oxu.az | 5

«Проект учебника «Общей истории» для 10 класса, как и проекты других учебников, с марта для изучения общественного мнения был размещен на сайте Министерства».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил завотделом учебных ресурсов Минобразования Эльвин Рустамов.

Выражая свое отношение к заявлению Ученого совета Института истории НАНА к опубликованной в русской версии учебника «Общая история» для 10 класса карте, Э.Рустамов заявил, что Министерство в апреле обратилось в соответствующие структуры, в том числе в Институт истории, с просьбой выразить отношение и дать свои предложения по этому проекту. По его словам, спустя 2 месяца из Института истории на 20 страницах в Министерство поступило заключение:

«Особо хочу отметить, что в заключении Института истории в связи с размещенной на 32 странице картой никаких претензий или предложений выражено не было».

Э.Рустамов отметил, что Министерство и дальше будет продолжать сотрудничать с Институтом истории в связи с подготовкой учебников.

По словам представителя Министерства, такое сотрудничество всегда было и будет.

«Например, несмотря на то, что в заявлении Ученого совета подвергается сомнению опыт и компетенция экспертов, ответственный член Совета по оцениванию учебников в области истории при Министерстве одновременно является членом Ученого совета Института истории НАНА. Кроме того, недавно было принято обращение о необходимости при включении в экспертные группы по разным предметам соблюдения объективности при выдвижении кандидатов от академических НИИ. Верим, что благодаря сотрудничеству между НАНА и Минобразования качество учебников будет повышено», - сказал завотделом.

Э.Рустамов подчеркнул, что по нынешнему законодательству проекты учебников отбираются на основе конкуренции, не допускаются односторонность и конфликт интересов. По его словам, с этой точки зрения сотрудники Института истории, в прежние годы участвовавшие в отборе, в этом году не могут быть привлечены к оцениванию учебников в этом году:

«Также довожу до вашего сведения, что в подготовке представленных в этом году на тендер учебниках 10 класса «Общая история» и «История Азербайджана» в качестве авторов принимали участие сотрудники Института. Подготовленный ими учебник не прошел тендер. Наряду с этим, если НАНА сохранит нейтралитет и обратится в Минобразования с новым механизмом экспертизы, то вопрос можно будет рассмотреть».

С.Б.

