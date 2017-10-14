В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

2017-10-14 14:29 | www.trend.az | 4

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на ивуарийский новостной портал Koaci.

По предварительным данным источников, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени с грузом для французской армии на борту, однако вскоре упал в море.

Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы не сообщается.