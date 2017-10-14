Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом

2017-10-14 14:38 | www.oxu.az | 5

Американский лидер Дональд Трамп во время конференции Values Voter Summit в Вашингтоне заявил о том, что провел встречу с президентом Виргинских островов, которым является он сам, так как регион управляется американским правительством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в субботу, 14 октября, сообщает телеканал CNN.

«Я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы, поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов», — заявил Трамп. После этого он рассказал собравшимся, как население островов справляется с последствиями ураганов «Ирма» и «Мария».

Канал отмечает, что обратился в Белый дом с просьбой прокомментировать слова главы государства, но немедленного ответа не получил. В официальной расшифровке слово «президент» было заменено на «губернатор» — именно так официально именуется глава региона Кеннет Мэпп (Kenneth Map).

С.Б.

