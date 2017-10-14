Беларусь и Пакистан будут расширять договорно-правовую базу сотрудничества

2017-10-14 14:41 | www.trend.az | 5

Беларусь и Пакистан намерены расширять договорно-правовую базу сотрудничества, передает в субботу Белта.

Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича с председателем Сената парламента Пакистана Мианом Разой Раббани. Переговоры состоялись на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.



Встречи парламентариев двух стран носят регулярный характер. "Это говорит о том, что у нас много общих интересов, и мы достаточно успешно работаем в рамках двусторонних отношений и на международных площадках", - сказал председатель Совета Республики. Он выразил благодарность собеседнику за последовательную и активную работу по укреплению белорусско-пакистанского взаимодействия. "Я очень благодарен за приглашение посетить вашу страну. Думаю, мы в ближайшее время определимся более конкретно по датам, и самое главное - надо составить некий дорожный лист приоритетов межпарламентского сотрудничества", - заявил Михаил Мясникович.



Он считает, что страны сумели сформировать неплохую договорно-правовую базу сотрудничества, и Беларусь, в свою очередь, постаралась своевременно ратифицировать все соглашения, которые требуют выполнения внутригосударственных процедур. "Думаю, мы будем расширять договорно-правовую базу и создавать комфортные условия для бизнес-кругов и развития гуманитарных контактов", - заметил председатель Совета Республики.



Раза Раббани выразил мнение, что отношения между двумя странами постепенно совершенствуются и расширяются. При этом председатель Сената признался, что ожидает некоторых подвижек в сфере образования. "Следующая задача - решить вопросы двусторонней торговли, потому что цели, поставленные перед нашими правительствами, пока не выполнены", - добавил он.