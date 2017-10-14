Движение транспорта по улице Юсифа Сафарова будет ограничено

2017-10-14 14:51 | www.apa.az | 6

ОАО «Азеравтойол» продолжает работу по обновлению и нанесению новых дорожных полос и указателей для регулирования движения транспортных средств.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО, сегодня с 22:00 на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе будет проводиться работа по обновлению горизонтальных указательных линий.

«В связи с проведением работ на указанной территории движение транспортных средств будет ограничено полностью или частично. Работы завершатся до утра», - отмечается в сообщении.