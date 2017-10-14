Выданный Россией кредит нацелен на вооружение Армении - депутат

2017-10-14 14:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Предоставление Россией кредита Армении сроком на 20 лет для закупки современного оружия преследует цель вооружить эту страну. Об этом в субботу сказал Trend заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, предоставление кредита на приобретение Арменией современного оружия со стороны России, являющейся одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, порождает определенные вопросы в Азербайджане. «Необходимо учесть, что вооружения не продаются, а предоставляются в кредит. Сегодня в Армении очень слабая экономика, и она с трудом пополняет бюджет. Цель предоставления кредита сроком на 20 лет - вооружить Армению. Считаю, что принятие подобного решения перед встречей президентов Азербайджана и Армении не совсем верный шаг», - сказал Мирзазаде.

Депутат пояснил, что по договору, кредит в размере 100 миллионов долларов выделяется Армении сроком на 20 лет.

Айдын Мирзазаде считает, что для находящейся в состоянии войны страны 100 миллионов долларов весьма небольшая сумма. «В Армению будут поставлены вооружения на сумму 100 миллионов долларов. Если бы у Армении были лишние средства, то она сделала бы свободный выбор на рынке вооружений. Однако, реальность такова, что Армения по-прежнему находится в зависимом положении от зарубежных стран. Политика Армении не может приносить ей ни сил, ни влияния, ни капитала. А независимая внешняя политика Азербайджана направлена на его усиление как государства, превращения страны в участника важного для региона проекта, а самое главное – доведения до мирового сообщества своей справедливой позиции», - отметил депутат.

Напомним, что согласно подписанному 26 ноября 2015 года соглашению, Россия обязалась выделить Армении кредит на 200 миллионов долларов для приобретения современного вооружения. 12 октября правительство Армении подтвердило получение первого транша кредита в размере 100 миллионов долларов. По соглашению, 100-миллионный кредит выделяется Армении на 20 лет. Первые пять лет кредитного срока будут льготными. Процентная ставка на этот период составит 3 процента годовых.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)