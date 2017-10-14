Рамиль Гулиев: Моя самая большая цель вернуться с медалью с Токийской олимпиады

2017-10-14 15:09 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет интервью Report с золотым медалистом 16-го всемирного чемпионата по атлетике, состоявшегося в августе этого года в Лондоне, азербайджанским атлетом Рамилем Гулиевым.

- Своей победой ты превратился в гордость не только Турции и Азербайджана, но и всего тюркского мира. Тебя поздравили президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган...

- Честно говоря, мы очень готовились к чемпионату. Мы до отправки на соревнование знали, что вернемся в страну с медалью, не знали только ее цвет. Мы вернулись в страну с медалью желтого цвета, я очень счастлив. После победы я был так взволнован, что не мог прийти в себя десять дней. Я благодарен каждому, кто поддержал меня, поздравил, обрадовался успеху. Да, лидеры двух стран поздравили меня. Откровенно говоря, я не ожидал, что они позвонят мне. Я был очень рад. Спустя 20-30 минут после соревнования мне позвонил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Спустя день со мной поговорил президент Ильхам Алиев, оба сказали прекрасные слова, поздравили меня. Эти поздравления стали меня наилучшим призом за победу.

- Какое это чувство победить под флагами Азербайджана и Турции?

- Я азербайджанец, который приехал из Баку. Я никогда не забываю этого. Моя самая большая цель была в том, чтобы победить в таком престижном соревновании и пройти по кругу на стадионе с флагами двух стран. Впервые я сделал это в Баку на Играх исламской солидарности. Второй шанс выпал на этом чемпионате мира. Стать победителем, выйти на глаза миру, обернувшись во флаги двух государств. Это действительно непередаваемое чувство.

- Когда ты приехал в Турцию? Какие еще успехи были здесь?

- Я приехал в Турцию в 2010 году, и с 2014 года участвую в соревнованиях от имени Турции. В 2015 году я вышел в финал проводимого в Турции чемпионата мира, а в 2016 году на соревновании в 200 метров завоевал второе место в Европе. Эта победа на чемпионате мира пока что самая крупная для меня.

- 14 октября Федерацией атлетики Европы ты можешь быть избран лучшим атлетом континента. Как ты оцениваешь свои шансы среди трех кандидатов?

- Результаты будут известны сегодня. Однако по поступившим сейчас из медиа результатам, насколько мне известно, должен быть показатель в 25%. Кроме того, внутри структуры будет оценка жюри. Честно говоря, мы тоже ждем результатов. Если Аллах позволит, все будет хорошо.

- Мы следим за тобой в социальных сетях. После твоей победы миллионы поделились твоим успехом...

- Да, я получил много поздравлений и это отрадный факт для меня. Через день после соревнования я увидел, что мне пришло девять тысяч сообщений. Все поздравляли. Я чувствовал себя счастливым как никогда, что обрадовал так много людей. Кроме того, я думаю, что провел серьезную пропаганду атлетизма. Я надеюсь, что в дальнейшем к этому спорту проснется больше интереса. Молодежь, подростки будут конкурировать, чтобы стать хорошими атлетами, будут стараться для победы. Думаю, спорт воспитывает человека, жизнь без спорта невозможна. Мы должны сделать его частью своей жизни и поставить на важное место.

- На проведенных в Баку Играх исламской солидарности ты также добился большого успеха. Словно эта победа тебя вдохновила...

- Исламские игры в Баку были организованы на профессиональном уровне. У Азербайджана большой опыт в проведении таких соревнований. Я вернулся в Стамбул из Азербайджана с тремя медалями. В забеге на 100, 200 и 4х100 метров. В этих победах соотечественники поздравляли меня аплодисментами.

- Став чемпионом мира, получал ли ты приглашения вернуться в Азербайджан или из других стран?

- Нет, я не получал такого предложения, потому что я уже стараюсь для Турции. Когда я приехал в Турцию из Азербайджана, были предложения из многих стран. Однако я выбрал Турцию, решил приехать сюда. Потому что Азербайджан и Турция очень похожи, культура, все очень схожее. Мы одна нация. Это место стало очень близко мне. Я не захотел ехать в Европу или в какую-то другую страну. Еще и потому что хотел быть немного ближе к дому, семье. Я считаю это решение правильным. Здесь я чувствую себя как в другом городе той же страны.

- С учетом завершения карьеры Усейном Болтом можно ли считать более вероятным сохранение титула чемпиона мира за тобой?

- Да, вы правы. На мне лежит большая ответственность. Думаю, нужно безостановочно работать. Если не будет травм, я буду прилагать максимум усилий и в будущем. Дай Бог, добьюсь лучших результатов.

- Каковы твои будущие цели и в каких соревнованиях ты намерен участвовать?

- В будущем году в Берлине состоится чемпионат Европы. Сейчас идет подготовка к этому соревнованию, потому что в самое ближнее время в планах участие в этом соревновании. Самая большая моя цель - вернуться в 2020 году из Токио с медалью высокой пробы.

С.Б.

