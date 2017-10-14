В Барде конфисковано 100 килограмм конины (ФОТО)

2017-10-14 15:16 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - В Бардинском районе Азербайджана предотвращена попытка продажи 100 килограмм конины.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве сельского хозяйства, на основании информации, поступившей в Государственную службу ветеринарного надзора при министерстве, сотрудники Бардинского районного управления службы ветеринарного надзора и отдельного батальона полиции по обеспечению карантинных мер Главного управления общественной безопасности МВД, провели обыск во дворе дома Новрузовой Весили Аршад гызы, расположенного в Бардинском районе по адресу улица Баку, дом 28.

В ходе обыска были обнаружены хранящиеся в антисанитарных условиях внутренности, копыта, шкуры, двух забитых лошадей, две лошадиные головы, 100 кг лошадиного мяса. При этом отсутствовали документы о происхождении мяса и его безопасности для здоровья.

В ходе расследования было установлено, что незаконным забоем лошадей владелица дома занималась вместе со своим сыном Новрузовым Ниямеддином Нуреддин оглу. Образцы мяса были направлены для исследования в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

По завершению лабораторных анализов, обнаруженные 100 килограмм конины были временно помещены в морозильную камеру. Головы, внутренности, копыта и кости лошадей были сожжены.

В отношении Весили Новрузовой и ее сына Нуреддина Новрузова был составлен протокол об административном правонарушении. Отмечается, что ранее Новрузова уже была оштрафована за незаконный забой скота на 200 манатов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)