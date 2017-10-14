Erdem Eren: Garo Paylan, HDP'nin Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağladığını söyleyerek saçmalamış

2017-10-14 15:21 | www.trend.az | 1

Beyaz Hareket Koordinatörü, siyaset bilimci, Erdem Eren HDP milletvekili Garo Paylan'nın Eylül'de Ermenistan'da yaptığı açıklamalara ilişkin düşüncelerini Trend Haber Ajansı'na paylaştı.

İşte Erdem Eren 'in açıklması :

HDP milletvekili Garo Paylan, Eylül ayında Ermanistan'da katıldığı panel ve ikili görüşmelerde Türkiye'nin demokratik olmadığını, ancak demokratik bir Türkiye'nin "sözde Ermeni soykırımını" tanıyabileceğini ve sinirlari açabileceğini, HDP'nin de Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağladığını söyleyerek saçmalamış. Ayrıca Ermenistan'ın Türkiye'ye oranla daha demokratik ve Türkiye ile ilişkilerinde herşeyi yapan ülke olduğu görüşünü de savunmuş. Bende sormak istiyorum; barış sürecini halkı 6-7 Ekim'de sokaklara dökerek, hendek siyasetiyle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesini kan gölüne çeviren HDP-PKK siyaseti mi barış ve demokrasiye katkı sunuyor?

Yine aynı şekilde Ermenistan Türkiye'yi "sözde soykırımla" suçlarken sözde demokratik Ermenistan neden Hocalı Soykırımını ve Karabağ İşgalini kabul edip Azerbaycan'lı kardeşlerimizinden ve tüm dünyadan özür dilemiyor ve işgalı sonlandırmıyor? Türkiye Ermenistan'a "sözde soykırımın" araştırılması için her türlü teklifi yapmasına rağmen Ermenistan hükümeti Hocalı Soykırımı ve Karabağ İşgali için ne gibi iyimser adımlar atmış?

HDP'li Garo Paylan mensubiyeti bakımından Ermenistan'la yakın ilişki içerisinde olabilir ancak ben HDP-PKK siyasetinin de Ermenistan ile yıllara dayanan bir bağı olduğunu düşünüyorum. Nitekim daha önce Türkiye'nin PKK'ya yönelik gerçekleştirdiğı "Güneş Operasyonu" sırasında PKK'lıların Ermenistan'a sığındığı iddiaları kuvvetliydi.

Söz konusu Türkiye düşmanlığı olunca demokrasi askıya alınıp terör örgütleriyle ilişkiler içinde olmak birçok ülkenin geleneğinde var anlaşılan.