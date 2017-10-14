В Грузии более 200 избирательных участков будут обеспечены бюллетенями на азербайджанском языке

2017-10-14 15:55 | www.apa.az | 5

С сегодняшнего дня началась печать избирательных бюллетеней для выборов в местные органы управления, которые пройдут в Грузии 21 октября.

Как сообщает местное бюро АПА, пресс-секретарь ЦИК Грузии Ана Микеладзе сказала, что в целом будет напечатано 9 546 450 бюллетеней: «Печать бюллетеней будет проводиться в 9 изданиях под контролем международных и местных наблюдателей. Избирателям будут представлены 3 вида бюллетеней: для голосования за партии или избирательные блоки, членов сакребулов, мэров городов и глав ИВ районов».

По ее словам, бюллетени также будут напечатаны на азербайджанском и армянском языках.

«На грузино-азербайджанском языке будет напечатано 208 бюллетеней, на грузино-армянском – 133. Также для 4 избирательных участков будут напечатаны бюллетени на грузино-азербайджано-армянском языках», сказала А.Микеладзе.

Отметим, в последних избирательных списках было зарегистрировано 3 440 123 человека.