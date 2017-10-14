Действия ряда депутатов парламента Турции направлены исключительно на пользу Армении – эксперт

2017-10-14 15:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Совершенный в сентябре визит депутата парламента Турции Каро Пайлана в Ереван, очевидный шаг на пользу Армении.

Об этом сообщил Trend турецкий эксперт по внешней политике и главный координатор политического движения Beyaz Hareket Эрдем Эрен.

«Пайлан, с учетом его национальной принадлежности может испытывать симпатии к Армении, однако в данном случае он представляет Демократическую партию народов (HDP), которая долгое время поддерживает тесные контакты с Арменией и с РПК», - сказал эксперт.

Эксперт высказал мнение о том, что в 2008 году во время проведенной в Турции силовой операции против РПК большинство членов этой террористической организации нашли убежище в Армении.

По словам Эрена, поездку Пайлана в Армению можно оценивать именно в этом контексте, так как он во время выступления в Ереване призвал Анкару признать так называемый «геноцид армян» и назвал Армению более демократичной страной в отличие от Турции.

«Если Армения и ее друзья столь демократичны, почему же они не признают Ходжалинский геноцид, и почему Ереван до сих пор держит под оккупацией исконные Азербайджанские земли», - задался резонным вопросом эксперт.

По словам Эрена, когда речь заходит о Турции и о ее друзьях, некоторые страны воспринимают террористов как защитников демократии.

Отметим, что в сентябре текущего года депутат парламента Турции Каро Пайлан посетил Армению, где призвал Турцию признать «геноцид армян».

Также ранее 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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