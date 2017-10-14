В Сальяне перевернулся принадлежащий Грузии автовоз, повреждены 7 автомобилей

2017-10-14 16:10 | www.apa.az | 4

В Сальяне перевернулся принадлежащий Грузии автовоз, повреждены 7 автомобилей марки «BMW».

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, на территории села Кюрсенги Сальянского района, на магистрали Алят-Астара перевернулся принадлежащий одной из грузинских частных компаний автовоз марки «Mercedes» (NK-275-NK). В результате ДТП были повреждены предназначенные для продажи 7 автомобилей марки «BMW».

Автомобили принадлежали одной из грузинских компаний в Батуми. Автомобили планировалось перевезти в Исламскую Республику Иран.

По факту в Главном управлении дорожной полиции ведется расследование.