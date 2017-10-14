У берегов Кот-д'Ивуара разбился грузовой самолет

2017-10-14 16:16 | www.oxu.az | 4

В результате падения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре погибли четыре человека.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 14 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что воздушное судно упало в море вскоре после взлета. Спасателям удалось достать тела двух погибших, тела еще двоих, по информации очевидцев, были видны среди обломков.

При этом интернет-портал Koaci со ссылкой на источники пишет, что самолет принадлежал украинской компании, перевозившей груз для армии Франции.

С.Б.

