Азербайджанская армия выполнила боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ»

2017-10-14 16:25 | www.apa.az | 5

По поручению министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны.



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в ходе выполнения задач в условиях сложных радиоэлектронных помех, подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на отслеживание высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их практическими ракетными стрельбами.



Все задачи были успешно выполнены. Руководство Министерства Обороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава.