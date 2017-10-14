ВС Азербайджана провели стрельбы из ЗРК «Бук-МБ» – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-14 16:27 | www.oxu.az | 5

По поручению Министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе выполнения задач в условиях сложных радиоэлектронных помех, подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на отслеживание высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их практическими ракетными стрельбами.

Все задачи были успешно выполнены. Руководство Министерства Обороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава.

С.Б.

