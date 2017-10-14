Глава государства назначил председателей в суды первой инстанции

2017-10-14 17:32 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателей в ряд судов первой инстанции.

Как сообщает АПА, учитывая предложения Судебно-правового совета, президент Ильхам Алиев назначил председателей в Суды по тяжким преступлениям, Административно-экономические суды, Военные суды, Суды Нахчыванской Автономной Республики, Районные суды города Баку, Районные (городские) суды.

Также глава государства подписал распоряжение о назначении судей в суды первой инстанции и изменении их должностей.

Учитывая предложения Судебно-правового совета, президент Ильхам Алиев назначил судей в Суды по тяжким преступлениям, Административно-экономические суды, Военные суды, Районные суды города Баку, Районные (городские) суды.