В связи с шоппинг фестивалем в Баку банки перейдут на усиленный режим работы

2017-10-14 18:06 | www.apa.az | 5

В связи с шоппинг фестивалем в Баку по рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками с 15 октября 58 филиалов и отделений 24 банков перейдут на усиленный режим работы.

Как сообщили АПА в Палате, для удобного и беспрерывного пользования гражданами страны и гостями услугами обмена валюты в течение фестиваля 7 филиалов и отделений банков будут работать 24 часа в неделю, а другие филиалы будут работать в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

В связи с фестивалем также будет действовать специальная мониторинговая группа из рабочего состава Палаты по надзору за финансовыми рынками. В связи с возможными проблемами граждане страны и гости могут обратиться в Палату по надзору за финансовыми рынками.