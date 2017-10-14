Коалиция опровергла информацию об освобождении Ракки

2017-10-14 17:02 | www.oxu.az | 5

В штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опровергли появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о полном освобождении сирийского города Ракка.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 14 октября, сообщает Reuters.

Как заявил представитель коалиции Райан Диллон (Ryan Dillon), за последние сутки около 100 находившихся в Ракке боевиков террористической организации «Исламское государство», сдали оружие и были вывезены из города, однако в ближайшее время бои с террористами будут продолжаться.

«Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, к которым, на наш взгляд, ИГ потерпит полное поражение», — отметил Диллон.

Его слова подтвердили и представители сирийских курдов. «В Ракке продолжаются бои. ИГ на грани поражения. Сегодня или завтра город может быть освобожден», — заявил Reuters представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд.

По данным Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов, ночью самолеты ВВС США наносили по городу удары, однако к утру в небе над Раккой остались только разведывательные беспилотники.

При этом вооруженные боевики ИГ, их семьи и мирные жители по-прежнему остаются в городе, отмечает Directorate 4. В настоящее время в Ракку прибыли десятки грузовиков и автобусов из местности Рафака, которые должны будут вывезти всех согласившихся покинуть город. Отмечается, что ряд джихадистов из стран СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.

С.Б.

