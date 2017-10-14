В Бангладеш слон напал на лагерь беженцев

2017-10-14 17:28 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере четыре человека погибли после того, как дикий слон напал на лагерь беженцев народности рохинджа в Бангладеш, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, инцидент произошел в субботу утром в округе Кокс-Базар, когда дикий слон выбежал из леса, рядом с которым находится импровизированный лагерь беженцев.

«Два человека скончались на месте, еще несколько пострадали, они были доставлены в медпункт «Врачей без границ». Еще двое скончались от полученных травм», - сообщил порталу представитель полиции Кай Кислу.

С.Б.

