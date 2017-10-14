В результате взрыва в столице Сомали погибли 40 человек

2017-10-14 19:35 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате взрыва в Могадишо увеличилось до 40, еще несколько человек получили ранения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей сообщало о 20 погибших и 15 пострадавших после того, как в субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города.

Очевидец сообщил агентству Синьхуа, что взрыв прогремел напротив отеля Safari, а большинство погибших были гражданскими.

Кроме того, агентство со ссылкой на полицию сообщило о втором взрыве в Могадишо. По его данным, взрыв произошел в том же районе, где и первый, однако к жертвам не привел. Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, где были обнаружены взрывчатые вещества.