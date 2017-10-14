Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб

2017-10-14 21:09 | www.apa.az | 4

Дамаск потребовал от Турции немедленно вывести войска из провинции Идлиб. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в субботу сирийское информационное агентство САНА ссылаясь на источник в МИД страны.

"Сирийская Арабская Республика самым жестким образом осуждает вторжение турецких войск в провинции Идлиб, отмечая, что оно являет собой открытое посягательство на суверенитет и целостность сирийских земель и явное нарушение международного права", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, "турецкое вторжение не имеет ничего общего с договоренностями между странами-гарантами, достигнутыми в астанинском процессе".

"Сирийская Арабская Республика требует немедленного вывода турецких войск с сирийской территории без каких-либо условий", — подытожил дипломат.

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.