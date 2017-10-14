Путин: "Система международного права подверглась эрозии"

2017-10-14 21:43 | www.apa.az | 5

Президент РФ Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге заявил, что система международного права подверглась эрозии, ограничиваются попытки ведения диалога, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Во всем мире парламенты как выразители воли народов играют знаковую, значительную, порой ведущую роль в выработке национальных моделей развития и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, которые являются общими для всех нас. Отношу к ним эрозию системы международного права, да и саму культуру межгосударственного диалога. К сожалению, это так, к сожалению, это практика сегодняшнего дня", — сказал Путин на открытии ассамблеи МПС.

"К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей", — добавил он.