Сирийские войска освободили Меядин от ИГ

2017-10-14 22:12 | www.apa.az | 4

Штурмовые подразделения сирийских правительственных войск завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в городе Меядин. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ в городе Меядин. Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", — сказал он.

По информации Конашенкова, сейчас отряды Сухела развивают наступление при поддержке российских ВКС.