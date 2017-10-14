Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре

2017-10-14 22:59 | www.apa.az | 5

Немецкие военнослужащие из миссии НАТО напились в литовском баре и устроили потасовку. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Sputnik Deutschland.

Инцидент произошел в городе Рукла на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас.

Около двух часов ночи нетрезвые солдаты НАТО начали спор, который перерос в драку. В конфликт вмешалась полиция. Одного из военнослужащих госпитализировали с травмами, других вернули в казармы.

Это не первая драка с участием солдат бундесвера в Литве. В июне четверо пьяных военных устроили потасовку в городе Йонава и попали в больницу.