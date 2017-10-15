В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру

2017-10-15 00:32 | www.trend.az | 4

Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые встанут на пути страны к мирной жизни, заявил журналистам глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун, передает РИА Новости.



"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему", - сказал Ан Дон Чхун, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли КНДР к прямым переговорам с США.

Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы о политике. Он сказал, что приехал, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом и сфотографироваться на память.